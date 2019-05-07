غادة عبدالرازق تُؤكّد على أنّ "حدوتة مُرة" سيتفوّق في نسبة المُشاهدة

تملك غادة عبدالرازق اسما له بصمة ونجاحات كبيرة في عالم الدراما التلفزيونية، وباتت من أبرز نجمات رمضان اللاتي اعتاد الجمهور متابعتها كل عام، ورغم الكثير من الجدل واللغط الذي أثير بسبب إمكانية خروجها من سباق دراما رمضان 2019 لكنها فاجأت الجميع بتمكنها من دخول السباق بمسلسل "حدوتة مرة" الذي يعرض عبر 14 محطة فضائية خلال الموسم وتؤدي فيه غادة عبدالرازق دور "مُرة" التي تؤدي دور امرأة تعيش مأساة حقيقية وتتعرض حياتها للتهديد.

وقالت غادة عبدالرازق إن أهم ما جذبها في مسلسل "حدوتة مُرة" القصة المختلفة للمسلسل والتي تحمست لها للغاية حينما قرأت ما كتبه عمر عبدالحليم، ومن ثم الخطوط والمراحل التي يحملها المسلسل ومناقشته لقضية حساسة أعتقد بأنها لم تناقش من قبل، وأنا أحب دائما أن أُقدم أعمال خارج الصندوق لم يقترب منها أحد من قبل، فكل العوامل كانت مُشجعة لي أن أُقدم هذا العمل، والحقيقة أنني محظوظة بالأعمال المميزة في الدراما التي تعرض عليّ وأختارها لتقديمها رغم أنه مع كل مرة أُحقق النجاح فيها أجد صعوبة كبيرة في استكمال الأمر، وفي كل عام كانت تعرض أعمالي بشكل حصري وهي وسيلة للتسويق عبر المنتج، لكن هذا العام أعتقد بأن مسلسلي ستتم مشاهدته بنسب كبيرة في الوطن العربي وبخاصة أنه تم بيعه لفضائيات مصرية وعربية من المحيط للخليج، وأشعر بأن المسلسل في العام الجاري سيحقق ضجة أكبر من أعمالي السابقة، وهذا الانتشار لا أرى فيه أي أمر سلبي بل إن العرض الحصري يُعرض العمل الفني للظلم وعدم القدرة على متابعته من كل الناس، وقدمت الكثير من الوجوه الجديدة والشابة سواء في التمثيل أو الإخراج وهذا أمر يجعلني أفتخر بأعمالي، وخاصة أن لدينا عددا كبيرا من الموهوبين الذين لم يجدوا فرصة ومن حقهم أن يحصلوا عليها وخاصة أنني أتذكر بداياتي وأحاول أن أعطي الفرصة للموهوبين وليس أكثر من ذلك، وراهنت على كل من قدمتهم من قبل وحققوا نجاح كبير، ولا علاقة للأمر بإبداء ملاحظاتي على مخرجة جديدة إنما هي موهوبة وأراهن عليها بشدة.

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وأضافت غادة: "أُقدم الواقع في الدراما وأناقش قضايا تكون مرتبطة بشريحة كبيرة من الجمهور ما بين فقير وغني، والواقع دائما ما يكون مؤلما وهذا أمر طبيعي ولكن المهم أن يكون الفنان لديه رسالة في تقديم أعمال تمس الجمهور بشكل كبير حتى لو كانت فيها جرعة "نكد" ولكنني أعوض ما أُقدمه بأدوار بعيدة عن هذا النمط في السينما على غرار ما قدمته في "حرب كرموز" مؤخرا، وعلى العكس لم أسمع عن أي هجوم طالني بسبب تقديم أعمال واقعية بل أن الناس تتفاعل مع أعمالي لواقعيتها وقربها من قضايا تهمهم، ولا أهتم بالنظر إلى المنافسة بشكل كبير وما أهتم به هو تقديم العمل الفني الذي أُشارك فيه على أفضل مستوى وأسخر كل جهدي وطاقتي لهذا الشأن، وكل فنان يحصل على النجاح قدر المجهود الذي يقوم به، فلو هناك فنان آخر حقق النجاح أكثر مني فبالتأكيد هو اجتهد أكثر، وسأحاول مشاهدة كل أعمال زملائي هذا العام وهذا ما أحرص عليه دائما في كل عام أن أُشاهد أعمال الآخرين، سواء نجوم ونجمات جيلي أو من سبقوهم أو من جاءوا بعدهم من الشباب وهذا أمر جيد يعطيني الخبرة وأتعرف على ما يقدمه غيري، ولم نبدأ في تصوير المسسل مُبكرا لذا كان مُهددا بالخروج من السباق الرمضاني بالإضافة إلى أنه لم تكن قد إنتهت كتابته، ولكننا تحدينا كل شيء ورغبتنا في تنفيذ العمل على أفضل شكل ممكن والصراع على اللحاق بالموسم الرمضاني كان أكبر من أي شئ، وأنا سعيدة بعرض العمل في رمضان ومتفائلة به للغاية.

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واستطردت: "أعتقد بأنه من كثرة الصعوبات والأعباء الموجودة لدى الناس فهناك محاولات للتخفيف عنهم وهذا يتطلب من صناع الأعمال أن يضعوا بارقة الأمل في عيون الناس لأنه لا يوجد شيء اسمه "مستحيل" في الواقع، والإنسان لا بد أن يقوم بما عليه وزيادة ولا يأتي النجاح بـ"تكة"، وموجودة لدي كل الأوساط وفي كل مكان وليس فقط في الفن وأتعامل مع الأمر بتجنبه والابتعاد عنه، بالتجاهل طالما أن الأمر لا يخصني وأركز فقط في أعمالي وأحاول أن أعيش في جو صحي بعيدا عن هذه الحروب، وهذا أمر يسعدني للغاية وأسعى قدر المستطاع أن أُقدم أفضل ما لدي من أعمال للجمهور، دون أن أخيب أملهم وحبهم لي بتقديم أعمال سطحية، وهذا الدعم الذي أتلقاه من الجمهور هو ما يجعلني قوية وأسعى للتواجد كل عام".

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