شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دينيرس ضد سيرسى في الحلقة الخامسة من Game of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير لـ مسلسل Game of Thrones، كشفت شبكة HBO عن تيزر تشويقى للحلقة الخامسة، التي من المقرر لها أن تطرح فجر الاثنين المقبل.بعد أن شاهد الجمهور المصري الحلقة الرابعة.

وكشف التيزر التشويقى للحلقة عن بدء الاستعداد للحرب بين "جون سنو" و"دينيرس تاريجريان" ضد "سيرسى لانيستر" و "آيرون جريجوى"، حيث بدء حصار البلدة كما أتفقوا عليه من خلال أحداث الحلقة الماضية، لينتهى التيزر بصوت تنين في أعالى السماء قادم لـ " آيرون جريجوى" أثناء وجوده في عرض البحر.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.