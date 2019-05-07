وسط أجواء غير عادية .. شريف مدكور يبدأ رحلة العلاج من السرطان .. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

دخل الإعلامي المصري شريف مدكور مستشفى دار الشفاء، استعدادا لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني أصابه في القولون.

الفنان المصري أحمد فريد نشر صورة لمدكور، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، أثناء دخوله المستشفى، والتي رحبت بقدومه بتعليق شارة كتب عليها: “كلنا معاك يا شريف.. أسرة دار الشفاء”.

فريد أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “أنا قررت ماحطتش صورتي ورا خلفيه رمضانيه وأكتب رمضان كريم، انا حطيت صورة الغالي وهاكتبلكم.. كل سنه وانتم بحلاوة وقناعة وطيبة قلب وبشاشة ونور وجه الراجل الطيب ده، صاحبي وحبيبي الاعلامي المصري القدير “شريف مدكور” ومش هاوصيكم الدعاء له بالشفاء في الأيام المفترجه دي”.

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ووجه رسالة لمدكور قال فيها: “إن شاء الله تخرج من العمليه شافي ومعافي من كل سوء وكل سنه وانتم في حمد الله شاكرين نعمه وفضله وحامدين الله علي نعمة الصحة والعافية وافتكروا دايماً نعمة الصحة التي لا تقدر بأي بثمن في الدنيا وما فيها.. اللهم اشفي كل مريض في هذا الشهر المبارك.. رمضان كريم علي كل حبايبي الفانز وأهلي وآلامه العربيه اجمعين”.

وكان شريف مدكور قد أعلن مؤخرا عن إصابته بورم سرطاني في القولون، مشيرا إلى أنه سيجري عملية جراحية في أول شهر رمضان لإزالته.

شريف كشف المزيد من التفاصيل عن مرضه، خلال مكالمته الهاتفية في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، حيث قال إن الأطباء توقعوا إمكانية عودته لحياته الطبيعية خلال شهر من إجرائه جراحة استئصال الورم، مع وجود احتمال لحاجته لعلاج كيميائي بعد ذلك.