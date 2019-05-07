هبة مجدي تكشف عن برنامجها اليومي في الرمضاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هبة مجدي، عن تفاصيل يومها في شهر رمضان، مؤكدة أن هذا العام سيكون مختلف عن كل الأعوام السابقة.

وقالت في تصريحات صحفية، إن لديها فرصة أكبر لتقضي رمضان مع أسرتها بعد انتهاءها من تصوير أعمالها الرمضانية مبكرًا عن كل عام، إذ انتهت بالفعل من تصوير مسلسل «ولد الغلابة» أمام الفنان أحمد السقا، وأوشكت على الانتهاء من مسلسل «طلقة حظ» مع الفنان مصطفى خاطر.

وأضافت، هاخد أجازة في رمضان، هتفرج على المسلسلات وأقضي الأجازة دي مع أهلي وجوزي وبنتي.

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وعن ذكرياتها في رمضان قالت، إنها “بيتوتية”، مرتبطة بـ”اللمة” مع الأهل والأصدقاء، والحرص على أداء صلاة التراويح في المسجد، لافتة إلى أن زوجها الفنان محمد محسن هو من يحرص على إهدائها فانوس رمضان كل عام، بينما تقوم هي بشراء “الفانوس” لابنتها “دهب”.

يذكر أن مسلسل «طلقة حظ»، من تأليف إيهاب بليبل، بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، هبة مجدي، إنعام سالوسة، محمد أنور، أحمد ماهر، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، إخراج أحمد خالد أمين.

«ولد الغلابة»، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.