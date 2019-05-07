سونالي بندر معاناة العلاج من مرض السرطان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

منذ اللحظة التي ظهرت فيها أخبار الممثلة الهندية سونالي بيندري التي تم تشخيص إصابتها بالسرطان، قد أصابت جميع من في الوسط الفني بصدمة جعلتهم جعلتهم يتعاطفون معها، لكن سونالي نفسها ظلت هادئه وحاربت معركتها ضد المرض بشجاعة.

على الرغم من أن الممثلة كانت دائما تشارك يوميات معاناتها حول رحلتها لمكافحة السرطان مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما كانت مؤخرًا في برنامج حواري، تحدثت عن نفسها، وقالت كيف إن فقد شعرها كان الجزء الأكبر من شخصيتها والحياة.

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وقالت سونالي بندر انها قد تبدو سطحيه، ولكن شعرها كان واحدا من أهم أجزاء شخصيتها وحياتها، وقالت إنها تؤيد كل منتج يهتم بعناية الشعر، وأشارت لـ إحساسها بالخوف والرهبة عندما فقدت شعرها في أثناء فترة علاجها من السرطان، وقد أصبحت صلعاء، ولم تهتم لاستخدام الشعر المستعار، ولكنها لا تعرف كيفية التحدث عن ذلك.

واصلت أيضًا سرد حكايتها في المقابلة، وقالت إنها عندما كانت في صميم الأمر، بدا الأمر وكأنها اصطدمت بقطار. ولم يخفف عليها مأساتها سوى زوجها جولدي بيهل.

وفي الوقت الذي تتذكر فيه أول جلسة للعلاج الكيميائي، قالت الممثلة إنها بمجرد أن تتأمل وتتطلع إلى النظر في الأمور بطريقة إيجابية، قررت عدم البكاء بعد الآن على سبب حدوث كل هذا لها.