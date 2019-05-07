هجوم على النجم اكشاي كومار بسبب جواز سفره الكندي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أكشاي كومار أحد النجوم الذين لم يدلوا بأصواتهم في مرحلة الاقتراع بانتخابات البرلمان الهندي في مومباي، حيث شوهدت زوجته توينكل خانا وحدها، وقد أثار غيابه عن الاقتراع تساؤلات متجددة حول جنسيته المزدوجة، لديه جواز سفر كندي.

عندما سئل كومار عن غيابه عن العملية الانتخابية خلال حضوره العرض الخاص لفيلم Blank، قام بتجاهل السؤال، وحاول التهرب من الإجابة عليه.

يأتي ذلك بعد أن نشر ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي تغريدة يحث فيها الجميع على التصويت، وعن ذلك، كتب “إن السمة الحقيقية للديمقراطية تكمن في مشاركة الناس في العملية الانتخابية، يجب أن يكون التصويت للجميع”.

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وفي السياق، أجرى أكشاي مؤخرا مقابلة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لاقت اهتمام وسائل الإعلام ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

أدلى الممثل الجمعة ببيان على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “أنا حقًا لا أفهم الاهتمام والسلبية غير المبررين بشأن جنسيتي، لم أخف مطلقًا أو أنكر أنني حامل جواز سفر كندي، ومن الصحيح أيضًا أنني لم أزور كندا في السنوات السبع الماضية”.

وأضاف: “أعمل في الهند وأدفع الضرائب في الهند، وأثناء هذه السنوات، لم أكن بحاجة أبدًا لإثبات حبي للهند لأي أحد، أجد أنه من المخيب للآمال أن قضية مواطنتي يتم جرها باستمرار إلى جدل لا داعي له، وهي مسألة شخصية وقانونية وغير سياسية وليس لها أي تأثير على الآخرين. أرغب في مواصلة المساهمة بطريقتي الصغيرة”.

كما شوهد عدد من كبار نجوم بوليوود مثل عامر خان، وسلمان خان، وشاروخان، ورانفير سينج، وديبيكا بادوكون، وأنوشكا شارما في لجان الاقتراع.