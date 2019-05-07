هل انفصلت سيريناي ساريكايا عن حبيبها بسبب رجل آخر؟.. الفنانة تجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تكتم الفنانة التركية سيريناي ساريكايا والنجم كرم بورسين عن أسباب انفصالهما بعد قصة حب ملتهبة استمرت 3 سنوات، اشعل الكثير من الشائعات، إلا أن الأبرز، كانت شائعة اثيرت حول الفنانة، وروجت إلى أن سيريناي قررت الانفصال عن كرم بسبب ظهور حب جديد في حياتها.

سيريناي لم تمرر هذه الشائعة مرور الكرام، وقررت الرد بمنشور حاد اللهجة، كتبت فيه: «كل سوم استيقظ مذهولة على سيناريو جديد، جميع الأخبار والتعليقا التي روجت لوجود شخص آخر في حياتي، غير صحيحة، كل ذلك عدم احترام لي وللفترة الحرجة التي أعيشها، ليس بالضرورة أن تنتهي كل علاقة بسبب وجود طرف جديد، رجاء دعونا لا نفقد الود والاحترام المتبادل».

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كرم أيضاً قرر الدفاع عن سيريناي أمام الجميع، وكتب: «ارجو منكم احترام الفترة التي قضيناها معاً.. جميع الأخبار التي ظهرت حتى الأن غير صحيحة، حافظوا على الود والاحترام».

يُذكر أن تقارير صحفية كانت قد ارجعت انفصال النجمين إلى فتور العلاقة بينهما، حيث انشغلت سيريناي بعرضها المسرحي الجديد «أليس في بلاد العجائب»، بالإضافة لتصويرها عدد من الحملات الإعلانية، كما انشغل كرم عن حبيبته بلقاءات تحضيرية مع القائمين على شركة Netflix العالمية، بالإضافة لعدد من الإعلانات.