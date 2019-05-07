جينيفر لوبيز تستعد لإحياء حفل غنائي في مصر

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش بنقابة الموسيقيين، بأن منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل حصل على تصريح حفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز وأنهي جميع تراخيص الحفل الذي سيقام في الساحل الشمالي في أغسطس القادم 2019.

وأضاف الشريعي أن نقابة الموسيقيين علي رأسها النقيب هاني شاكر ستتعاون مع أي مستثمر لتنشيط السياحة الداخلية وجذب سياحة خارجية أيضا.

وصرح ربيع مقبل بأن اختيار النجمة العالمية جينيفر لوبيز لتحيي حفلا في الساحل الشمالي يأتي ضمن الخطة الموضوعة لتنشيط السياحة في مصر وأن الاستقرار السياسي هو الذي جعله يفكر في حفل عالمي كبير يليق بمصر وأضاف: أتعجب من نفي بعض المواقع الاخبارية وجود حفل لجينيفر لوبيز وأكد أن مصر ستشهد عدة حفلات عالمية في الفترة المقبلة.

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وكانت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، قد ظهرت مؤخرا، بصحبة ابنتها خلال تجولها فى شوارع مدينة ميامي وهي تذهب إلى الجيم.

النجمة العالمية ظهرت وهي مثيرة للغاية مثلما وصفتها المواقع العالمية التى تطرقت لإطلالتها الأخيرة، والتي تميزت فيها المطربة البالغة من العمر 49 عاماً بقوام مميز للغاية وكأنها لا زالت فى سن الـ 20 عام.

وجاء ظهور النجمة العالمية فى الوقت التى تستعد فيه لمراسم حفل زفاف ضخم مع اليكس رودريجز لاعب البيسبول المعتزل والذى ارتبط معها بصداقة طيلة سنوات قبل أن يتم خطبتهما مؤخراً استعداداً لتنفيذ الزواج.