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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستضيف الإعلامية التونسية عائشة عثمان الفنانة المصرية غادة عبدالرازق في الحلقة الثالثة من برنامجها “عايشة شو”، والذي يعرض على قنوات “النهار”، و”القاهرة والناس”.
الإعلامية التونسية كشفت، في تصريحات صحفية، كواليس حوارها مع غادة، مؤكدة أنها حاولت تجنب الحديث عن المخرج خالد يوسف لكنها استدرجتها بصعوبة.
عائشة قالت: «تجنبت غادة الحديث عن المخرج خالد يوسف، وكنت أستدرجها حواريًا بصعوبة، كما أبدت سعادتها بمسلسلها الرمضاني المقبل، وحرصت على عدم الخوض في المشاكل عند سؤالها عن أشخاص معينة».
يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “حدوتة مرة”، ويشاركها بطولته كل من الفنان مجدي كامل، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة محمد شاهين، والفنانة عايدة رياض، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنانة كارولين عزمي، والفنانة مايان السيد، والفنان محمد مهران، وغيرهم.
وتدور أحداث المسلسل حول حياة فتاة تدعى (مُرة) والتي عانت من طفولة شقية مع والدتها اﻷم الوحيدة والتي كانت تعمل كفتاة ليل، وتعاني (مُرة) من تنمر المحيطين بها بعد كبرها، مما يجعلها تصمم على تغيير مصيرها الحالك.
كانت هذه تفاصيل خبر عائشة عثمان تكشف كواليس حلقتها مع غادة عبدالرازق: تجنبت الحديث عن هذا المخرج واستدرجتها بصعوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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