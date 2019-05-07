تعليق صادم لحليمة بولند بعد تلقيها هدية ثمينة من مجهول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند هديثة ثمينة من شخص مجهول، يبدو أنه أحد معجبيها.

الإعلامية الكويتية شاركت جمهورها بصورة للهدية، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، والتي كانت عبارة عن ساعة يد فضية.

حليمة صدمت الجمهور بتعليقها على الهدية، حيث أبدت عدم إعجابها بها، حيث كتبت: “شكرا على الهدية مع أنها مو عاجبتني وايد”.

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تعليق الإعلامية الكويتية أثار استفزاز جمورها بشكل كبير، وهاجموها بشدة، واصفين تعليقها بأنه يفتقد للذوق.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد شاركت مؤخرا في الاحتفال الذي أقامته أسرة “العازمي” الكويتية بمناسبة خروج ابنها المقدّم خالد نقا العازمي من السجن، بعد دفع دية ضحيته الإعلامية الكويتية هداية السلطان.

وظهر مقطع فيديو من الاحتفال، والذي أطلت فيه حليمة بفستان أبيض أنيق، وقد أطلقت خلال الحفل بعض المفرقعات التي تحتوي على فتات من الورق الملون، وهو ما أصاب حليمة في عينها.

الإعلامية الكويتية تراجعت إلى الخلف وووضعت يدها على عينها من شدة الألم، وتجمهر الحضور حولها لمعرفة ما أصابها قبل أن تنسحب إلى داخل إحدى الخيم.