شيرين عبدالوهاب ونجوى كرم تحاربان العنف والكراهية بديو جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في ديو غنائي للمرة الأولى لنبذ العنف والكراهية.

الديو خاص لشركة “زين” للإتصالات، في حملتها الرمضانية الراعية لمكافحة الإرهاب الذي انتشر هذا العام في صورته الظلامية آخرها في هجومي نيوزيلندا و سريلانكا وحملت هذا العام عنوان “الدين تمام الأخلاق”.

الأغنية لهذا العام حملت توقيع الفريق نفسه، كلمات هبة مشاري حمادة، وألحان بشار الشطي، وإخراج سمير عبود.

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وتظهر النجمتان خلال العمل بدور الفتاة المسيحية بجانب صديقتها المسلمة شيرين عبدالوهاب، اللتين خاطبتا منذ نعومة أظفارهما الفكر التكفيري وصرختا: “أنا مسلمة وكلّ ضربة في كنيسة تكسر ظهري”، لتكمل الأخرى: “مسيحية وكل رصاصة في مسجد تحفر صدري، وفيها الوقوف في وجه الحقد والكراهية: “لن نتفارق نبقى رفاق، فالدين تمام الأخلاق”.

من ناحية أخرى، طرحت نجوى كرم أغنية جديدة بعنوان «ملعون أبو العشق»، من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون، والكليب تم تصويره في شوارع لبنان وبالتحديد شارع الحمرا، تحت إدارة المخرج وليد ناصيف

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أغنية “لا بتفكر ولا بتحس”، عبر صفحتها الشخصية بموقع “يوتيوب”، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل “خمسة ونص”.