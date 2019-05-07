رغم رحيله محمود عبدالعزيز يهنئ جمهوره بقدوم شهر رمضان!.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم رحيل الفنان المصري محمود عبدالعزيز، إلا أن نجله المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، فاجأ جمهوره بنشر فيديو له وهو يهنئ جمهوره بقدوم شهر رمضان.

محمد محمود عبدالعزيز، نشر عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، مقطع فيديو يضم صورة شهيرة لوالده الراحل محمود عبدالعزيز، مستخدمًا برنامج لتحريكها ليبدو فيها والده كما لو كان يحرك فمه، ووضع صوته من رسالة صوتية قديمة، يقول فيها «كل سنة يارب وانتم طيبين وإحنا طيبين».

وعلق محمد على الفيديو، قائلًا: «رمضان كريم وكل سنة وحضرتك طيب وبخير يا أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة ليا، كل سنة وحضرتك في مكان أحسن بكتير من اللي أنا فيه».

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و أضاف: «كل سنة وحضرتك سندي وأماني وضهري حتى وحضرتك مش موجود، يا رب أكون قادر أعمل اللي يريح حضرتك ويفرحك ويفيدك وأكون قادر إني أشرف حضرتك سواء في حياتي أو في شغلي أو في أي حاجة بعملها إلى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى على خير».

وتابع: «زي رمضان إللي فات وإللي قبله ولحد آخر يوم في عمري بهدي حضرتك صيامي وصلاتي وأي حاجة حلوة بعملها، ربنا يتقبل مني و يقدرني وأبقى زي حضرتك في أي حاجة».

وأنهى كلامه قائلًا: «رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم جميعًا طيبين وبخير وربنا يطمن قلوبكم على كل حبايبكم ويتقبل دعائنا جميعًا لنفسنا ولكل من ندعوا لهم بحق شهر رمضان الفضيل.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».