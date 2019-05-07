هيفاء وهبي تهنئ جمهورها بقدوم رمضان.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تهنئة جمهورها، عر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بحلول شهر رمضان الكريم.

ونشرت صورة تعلن بها استقبال الشهر المبارك، وعلقت عليها قائلة: «رمضان هو شهر التسامح واللمّة الحلوة والعطاء.. إن شاء الله يكون شهر مبارك على الجميع».

وحصدت تدوينتها على العديد من تعليقات متابعيها الذين قدموا لها التهنئة على قدوم رمضان.

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الفنانة اللبنانية تشارك في السباق الرمضاني كضيف شرف في مسلسل «الواد سيد الشحات» بطولة الفنان أحمد فهمي، الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد عبدالرحمن.

وشوق فريق العمل متابعيهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمسلسل بصور لهم مع هيفاء وهبي من كواليس العمل.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت مؤخراً بإطلاق علامة تجارية باسمها في عالم الأزياء تحمل عنوان «Beau Voyou»، وهو المشروع الذس وصفته الفنانة بالحلم الذي تحقق.

من ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج»، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، حيث كان ألبوم «حواء» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة الغنائية.