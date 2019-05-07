بشرى تكشف سر هجومها على محمد رمضان في أغنية «كوبرا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية بشرى، سر هجومها على الفنان المصري محمد رمضان، في أغنية «كوبرا»، التي أطلقتها قبل فترة.

بشرى، تحدثت في تصريحاتها على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان العين السينمائي، الذي تترأس لجنة التحكيم به، عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان، وسبب مهاجمتها له في أغنية «كوبرا»، قائلة، إنها تحترم رمضان وتقدره فنيًا.

وأضافت، أنها معترضة على نوعية الأغاني التي يقدمها، وهو السبب في تقديمها أغنية تهاجمه من خلالها، بطريقة فنية أيضًا.

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ورداً على سؤال وجه إليها حول أنها أيضًا ممثلة وتتجه للغناء أحيانًا، أكدت أنها تغني قبل رمضان، وأنها قدمت أغنية «تبات ونبات» مع الفنان محمود العسيلي في عام 2004، كما لعبت دور بطولة في مسرحية «قاعدين ليه»، مع الفنان الراحل سعيد صالح، في حين كان رمضان يشارك فيها بدور صغير مع المجاميع.

وكانت بشرى، قد شاركت في المهرجان بصفتها رئيس لجنة تحكيم مسابقة الصقر الإماراتي، وحصلت على شهادة تقدير.

وأقيم المهرجان في مدينة العين، بحضور الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وعدد من صناع السينما العربية.