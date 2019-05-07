سارة نخلة: لأول مرة أفطر لوحدي في رمضان.. وربنا يعوض طليقي بالأحسن مني

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

على الرغم من خلافاتهما التي وصلت لساحات المحاكم، وجهت الفنانة السورية سارة نخلة رسالة لزوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، في أول أيام شهر رمضان الكريم، تضمنت الكثير من الود.

الفنانة السورية كتبت، على حسابها على موقع “الفيس بوك”: “بمناسبة إن دا أول رمضان وأنا سنجل بعد أربع سنين وكم شهر زواج انتهت بكامل إرادتي بتمناله ربنا يوفقه و يسعده و برضو مهما كان ومهما حصل ومهما كنت متضايقة عشان الحوار طول وما انتهاش بهدوء و عشان لسه مش راضي يطلق لغاية النهاردة بس العشرة والعيش والملح بتخليني اتمناله كل خير في حياته”.

وأضافت: “ربنا يعوضه ويبعتله بنت تانية تقدر تسعده وتهنيه وتشيله على دماغها وتبقى احسن مني كمان، عشنا أيام صعبة وحلوة ومتعبة ضحكنا و بكينا فحضن بعض ابتدينا من الصفر وأقل، أحيانا كتير عدت علينا أيام مش سهلة خالص انكسرنا مع بعض ووقفنا تاني مع بعض عشنا أيام نجاح وصعود حلوة عمرها ما تتنسي والحمدلله بشهادة الدنيا كلها وبشهادته برضو كان وشي حلو عليه وقدمي كان قدم خير ويارب يفضل الخير مرافق دربه بعد ما أنا مشيت ولآخر العمر”.

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وتابعت: “حاولت أعدي كتير عشان المركب تمشي بس ربنا كاتب إن المركب توقف في نفس اليوم الي اتقابلنا فيه بعد أربع سنين بالظبط باليوم و بالدقيقة، أنا مش هتكلم تاني في حياتي الشخصية أبداً وحبيت يكون دا آخر بوست في الموضوع دا، أنا ماشية بقضية الطلاق وقريبا الموضوع يخلص ان شاء الله”.

وأكملت: “إحنا بنتقابل في أي لوكيشن عادي احنا في الآخر زملاء و أصدقاء قبل ما نكون زوجين في يوم من الأيام، اكن له كل الاحترام أنا وهو ما اتفقناش وبس وكل حاجة قسمة ونصيب”.

واختتمت كلامها بقولها: “لأول مرة هفطر لوحدي و جهز الفطار لنفسي واتفرج على شغلي ( عندنا اجازة يوم واحد وهنكمل تصوير فرمضان ) أكيد في غصة أني بعيدة عن أهلي بشتغل وبعافر بس إنهم فخورين بيا وفرحتهم بس يشوفوا اسمي على التلفزيون اكتر حاجة بتفرحني وبتنسيني التعب وكل سنة وأنتو طيبين يارب و يارب المسلسل يعجبكم ودوري يعجبكم”.