داليا مبارك تستقبل رمضان بجلسة تصوير مع زوجها وابنتها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
استقبلت الفنانة السعودية داليا مبارك شهر رمضان الكريم بخضوعها لجلسة تصوير مع زوجها رجل الأعمال الأمريكي «الهيم» وابنتهما «لي لي سمر».
داليا ظهرت في جلسة التصوير مرتدية فستان فضفاض يجمع الكثير من الألوان، وكانت تحمل ابنتها التي ارتدت فستان مشابه لفستانها.
زوج الفنانة السعودية ظهر في الصور مرتدي جلباب أبيض ووضع على رأسه عمامة بنفس اللون، وقد حازت الجلسة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن الفنانة السعودية داليا مبارك متزوجة من رجل الأعمال الأمريكي «الهيم» الذي احتفلت بزفافها عليه فبراير 2018، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى 17 نوفمبر الماضي.
وكانت داليا مبارك قد أعلنت عن وضعها لمولودتها، على حسابها الخاص على “انستجرام”، حيث نشرت رسمة لها وهي تحمل مولودتها، وعلقت عليها بقولها: “الحمد لله.. لي لي سمر”، وهو الاسم الذي أطلقته على طفلتها.
وعن معنى اسم “لي لي سمر” قالت إنه يعني “زنبق الصيف” أو “زهرة الصيف”، مشيرة إلى إنها اختارت الجزء الأول من الاسم وهو “لي لي” فيما اختار زوجها الجزء الثاني “سمر”، ولفتت إلى أن هذا الإسم يرتبط بجمال فصل الصيف.
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