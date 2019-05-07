الراقصة دينا: تزوجت 9 مرات وفيفي عبده أنقذتني بعدما أقدمت على الانتحار

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

المزيد من الأسرار كشفتها الراقصة المصرية دينا والتي فاجأت بها جمهورها، وخاصة أن بعض هذه الأسرار يتعلق بحياتها الخاصة.

دينا تحدثت عن عدد مرات زواجها، وقالت إنها تزوجت 9 مرات، وأنها لا تخفي اي زواج لها، وكله يكون بعقد وعلى سنة الله ورسوله.

الراقصة المصرية قالت إن حظها سيئ مع الرجال، وخاصة أن الرجل يجعلها تشعر في البداية أنه يدعمها في عملها، ولكنه ينتهي إلى أن يطالبها بالرقص، وهذا ما حدث مع زوجها الأخير الذي أكد لها أنه سيعود لها فور اعتزالها للرقص.

نجمة الرقص الشرقي استبعدت فكرة زواجها من ممثل وأكدت انها لا تصدقهم ولا تعرف حقيقة مشاعرهم، وتحس دائما أنهم يمثلون طوال الوقت.

دينا قالت إن فكرة اعتزال الرقص غير واردة على الإطلاق، وخاصة أنها تعتبر نفسها مميزة في مهنتها، وحققت فيها نجاحا كثيرة، ولا تخجل منها أو تجدها معيبة.

وعن توقيت الاعتزال أكدت دينا أنها ستأخذ هذه الخطوة في الوقت الذي تراه مناسبا لها، وتشعر أنها لا تستطيع تقديم المزيد ولم تعد في كامل لياقتها، وعبرت عن ذلك قائلة: «هعتزل بمزاجي».

الراقصة الممثلة تحدثت عن الراقصة جوهرة وقالت: « جوهرة قمر وجميلة ولذيذة، بس متنفعش للرقص، والروسيات كلهم قمرات، عندها كاريزما ولطيفة مع الناس ودا موضوع تاني خالص غير الموهبة والفن».

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دينا تحدثت عن برنامج «الراقصة»، وسبب تفوق الروسيات على المصريات في البرنامج وقالت: «60 مصرية طلع منهم 7 راقصات بس وكان فيه بس 3 منهم يعرفوا إن للرقص تمرين».

وعن التكريم الذي حصلت عليه، أكدت: «كرمت في كل دول العالم ما عدا مصر، وأتمنى عمل نقابة للرقص، حفاظا على مستقبل الراقصات».

دينا تحدثت عما قاله عنها الشيخ خالد الجندي وانتقاده لها بسبب اعتزامها إنشاء مدرسة لتعليم الرقص وسخريته من صوتها، وقالت: « هو عيّب عليّ ودي خلقة ربنا، وأنا بحب صوتي، وراضية بيه كله، وأعتقد إن الكلام ده مش من صفة النبلاء أو الشيوخ أو الأنبياء».

وكشفت الراقصة أيضا أنها تحب كتابة الشعر، وأنه تم استبدالها بالفنانة نهلة سلامة في فيلم «مستر كاراتية» للفنان أحمد زكي، وعبرت عن ذلك قائلة: «كنت المفروض أشارك مكان نهلة سلامة، وكنت نازلة الصبح التصوير، المنتج قالي خليكي، والمخرج حبها واتجوزوا في نص الفيلم، وأخدت صابونة.. زحلقوني».

دينا تحدثت كذلك عن خيرت الشاطر، وقالت إنها خلال حكم الإخوان منعها من الرقص في فرح كان مدعوا عليه، وعندما علم أنها سترقص منع ذلك، رغم أن الزفاف كان مختلطا.

الراقصة المصرية جددت هجومها على الإعلامي تامر أمين وقالت إنه مصاب بالشيزوفرينيا لأنه يهاجمها رغم صداقته معها، وعبرت عن ذلك بقولها: «قالي افصلي موقفي منك عن صداقتنا، ولن يرضيني سوى اعتذاره».

نجمة الرقص قالت إنها لا تحب ان ترى راقص رجل يقوم بحركات الدلع، وذلك رغم أن من علمها الرقص هو إبراهيم عاكف ابن عم نعيمة عاكف.

دينا تحدثت عن علاقتها بالفنانة آثار الحكيم، وقالت إنها دخلت معها في خلاف بسبب توبيخها لطالبة في المعهد بسبب ملابسها، مشيرة إلى أنها تدخلت في الحوار، ولكن آثار نهرتها، وظلت تردد حديث الرسول: «من رأى منكم منكرا فليغيره»، وسبتها.

الراقصة المصرية تحدثت عن الراقصة سامية جمال وقالت إنها لو كانت موجودة في عصرها لتفوقت عليها، بينما عابت على فيفي عبده أنها كانت تتهاون في وزنها في بعض الأوقات، وتحدثت أيضا عن لوسي وقالت إنها أحبت التمثيل أكثر من الرقص.

دينا تحدثت خلال برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة عن علاقتها بالفنانة فيفي عبده، وقالت إنها صديقة مقربة لها، ولن تنسى أبدا أنها من أنقذتها عندما حاولت الانتحار.