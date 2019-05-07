فيفي عبده تفقد القدرة على الحركة وتطل بملامح مرعبة بسبب مقلب رامز جلال.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

وقعت الفنانة فيفي عبده، ضحية لأولى حلقات برنامج “رامز في الشلال”، والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال ويتم تصويره في أندونيسيا هذا العام.

وشهدت الحلقة مقدمة كوميدية من رامز جلال، حول فيفي عبده، بسبب زيادة وزنها، كما سخر من تلقائيتها في الحديث والإنجليزي الذي تتحدث به خلال الحلقة، وذلك بعد أن تم إيهامها بأنها ستقوم بتصوير إعلان لأحد المشروبات.

وواجهت فيفي عبده صعوبة في بداية الحلقة بسبب كلمات الإعلان، وتعرضت لمواقف كوميدية مع فيل وجد إلى جانبها خلال تصويرها الإعلان، بسبب رشها بالمياة أكثر من مرة.

الموقف لم يمر على فيفي عبده، مرور الكرام دون أن توجه إلى الفيل بعض الشتائم والتي لم تخل من الألفاظ الخارج.

وبداية المقلب معها كانت خلال تصويرها الإعلان على أحد الشواطئ الإصطناعية التي تم تركيبها، وفور فتحها أتوماتيكيًا سقطت فيفي عبده في المياة لتبدأ في السباب والألفاظ الخارجة للمرافقتها.

وأصيبت فيفي عبده، بحالة رعب شديدة بعد سقوطها في النهر وظلت تصرخ طوال الحلقة وتردد “رجلي اتكسرت”، وذلك خلال تواجدها في عرض النهر بقارب صغير، وكان رامز جلال متخفيًا إلى جانبها، وضربته كثيرًا لقربه منها قائلة: “ماتلمسنيش عايزة أروح لربنا نضيفة”.

وفور صعود فيفي عبده على إحدى الجزر، وظهور الغوريلا أمامها فقدتالقدرة على الحركة وسقطت أرضًا.

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وفور كشف رامز جلال عن شخصيته لفيفي عبده، انهالت عليه بالضرب والسباب، وتساءلت عن الشاب الذي كان إلى جوارها في القارب بالنهر، لكي تلقنه علقة موت بسبب اقترابه منها، قائلة: “أنتوا فاكريني إيه”.

وحاول رامز جلال تهدئة فيفي عبده، بسبب الضعف الذي ظهر عليها بعد المقلب الذي تعرضت له.

وتسبب مقلب رامز جلال، في أن تظره الفنانة فيفي عبده بملامح مرعبة بسبب إنتزاع “التاتو” الخاص بحاجبيها الأمر الذي جعلها تبدو في حالة مرعبة جدًا لمتابعي البرنامج.

وكان رامز جلال قد كشف في بداية الحلقة أنه تم إيهام الضيوف بأنهم يشارك في برنامج مسابقات أو إنهم مطلوبين لتصوير إعلان وم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية مهيرة عبدالعزيز، ليسهلا بالإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة دور مساهد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل ان يكشف عن شخصيته للضيف.