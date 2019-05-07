وفاة الممثلة المصرية محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 عاما

أعلن الدكتور محمد العدل، المنتج المصري، وفاة الفنانة المصرية محسنة توفيق بعد صراع مع المرض.

وقال "العدل" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء: "البقاء لله وإنا لله وإنا اليه راجعون.. رحلت بهية.. محسنة توفيق".

وأعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية، أن جنازة الراحلة ستكون بعد صلاة ظهر الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة، وسط القاهرة.



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ولدت الفنانة الراحلة في 29 ديسمبر 1939، وأصبحت أيقونة فنية بعد دور "بهية" في فيلم "العصفور" الذي أخرجه المخرج المصري الراحل يوسف شاهين.

وأصبحت محسنة توفيق رمزا للوطنية ولمصر، حين جسدت صرختها في نهاية الفيلم "لأ حنحارب لأ حنحارب" رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي جمال عبدالناصر عن الحكم.

ونالت شخصية "بهية" شهرة كبيرة بعد أن كتب الراحل أحمد فؤاد نجم أغنية الفيلم "مصر يامة يا بهية".

يذكر أن شقيقة الفنانة الراحلة هي "أبلة فضيلة" الإعلامي الإذاعية الكبيرة.