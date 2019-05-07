شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل محمد رمضان فى الحلقه الأولى من "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان الذى يجسد شخصية "حربى" بعودته من دولة الكويت فى فترة التسعينات واستقبلته زوجته "فهيمة"، الفنانة نسرين أمين وأولاده الثلاث، حيث ذهب بعدها ل "خليل كتخا" ماجد المصرى وتسديده للقسط النهائى للمنزل الذى يعيش فيه.

واختتمت الحلقة بحدوث زلزال رهيب أدى إلى سقوط منزل "حربى"، محمد رمضان وانهياره وأبنائه وزوجته داخل الحارة.

الجدير بالذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

Advertisements

تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .