يبكى ويضحك..الشيخ زين يفتتح سهراته الرمضانية فى مصر القديمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الشيخ زين محمود لافتتاح سهراته الرمضانية، عبر حفل جماهيري فى الهواء الطلق يحتضنه مسرح درب فى مصر القديمة، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 مايو. ويعتبر الشيخ زين من أبرز المنشدين الدينيين ومقدمى الابتهالات فى مصر، واشتهر بأدائه الغنائى المبهر فى رائعة «يبكى ويضحك لا حزنًا ولا فرحًا»، وأسر قلوب جمهوره بأشهر أعماله «السيرة الهلالية» و«بتنادينى تانى ليه» و«ألوان السما السبعة».

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