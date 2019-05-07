صور.. إشادة جماهيرية بأولى حلقات "حكايتى" لـ ياسمين صبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خطفة جماهيرية".. يبدو أنه الوصف المختصر لتلك الحالة من الإعجاب والإشادة التى انتابت الجمهور المصرى إبان عرض الحلقة الأولى من مسلسل "حكايتى" الذى تخوض خلاله الفنانة ياسمين صبرى أولى بطولاتها الدرامية المطلقة. وتصدر المسلسل حديث الجمهور على موقع لتغريدات القصيرة "تويتر" وحصد نصيب الأسد من الآراء الإيجابية، ممن وصفوه بـ"الدراما اللي تشد"، و"مسلسل للعائلة"، ونستعرض فيما يلى أبرز تلك التعليقات، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك فى بطولته كل من، وفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وعمرو صحصاح ومحمد عبد السيد وأخرين. Advertisements

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