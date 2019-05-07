شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة أبلة فضيلة.. تعرف على أبرز محطات الفنانة محسنة توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة محسنة توفيق عن عالمنا فى أول أيام شهر رمضان المبارك، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وذلك داخل منزلها بعد تعرضها لأزمة صحية، ومن خلال هذا التقرير نبرز أهم محطات حياتها.

تميزت محسنة توفيق فى دور "بهية" التى ظهرت به في فيلم العصفور من إخراج يوسف شاهين، حتى أصبحت رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، خاصة بعد مشهد الناية عندما صرخ "لأ، ح نحارب لأ، ح نحارب" رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي جمال عبد الناصر عن الحكم، واشتهرت بهية من خلال كلمات أحمد فؤاد نجم في أغنية الفيلم (مصر يمة يا بهية"

الفنانة الراحل محسنة توفيق هى أيضًا شقيقة "أبلة فضيلة" مذيعة برامج الأطفال الشهيرة.

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رغم قلة أعمالها السينمائية إلا أنها تميزت فى الأفلام التى قدمتها فى مشوارها التمثيلى منها، الزمار، البؤساء، العفور، اسكندرية ليه، وداعا بونابرت، قلب الليل، ديل السمكة.

ولم تخلُ الدراما من وجودها، فلها بصمة فى كل دور تؤديه أمام شاشة التليفزيون ومن أبرز هذه الأعمال، أم كلثوم، المرسى والبحار، ليالى الحلمية، اللص والكلاب.

يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان شهر فبراير الماضى، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، وفى هذه الدورة تم تكريم النجمة منة شلبى.