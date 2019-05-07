شكرا لقرائتكم خبر عن يا من تجيب كل مضطر دعاه.. آخر ابتهالات الشيخ الراحل وليد شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا من تجيب كل مضطر دعاه من دونك".. مثلت هذه الكلمات آخر ما تغنى به الشيخ الراحل وليد شاهين، والذى تم تخليد عمله الأخير عبر إطلاق ابتهال دينى يحمل عنوان "مناجاة"، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ويختتم هذا الابتهال مسيرة الشيخ وليد شاهين الذى وافته المنية قبل صدور العمل بشكل رسمى، ويأتى ضمن مشروع فنى للشاعر نادر عبد الله بهدف تقديم عدة ابتهالات وموشحات دينية تجمع بين الفصحي والعامية.

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وتقول كلماته:

اللهُ.. يـا حـسبُ يـا وكـيلَ كـلِّ مَن نَاجَـاهُ اللهُ

يـا مَن تُـجـيـبُ كُـلَّ مُضـطـرٍ دَعَـاهُ مِـن دُونِــكَ

ضُـرِبَت عَـلـيـنَــا مَــذَلَــةٌ فَــأيــنَ مِــن دُونِـــكَ الــعِــزُّ والــجَـاهُ إِلَّـا بِـــكَ

لَـا قُــــــــوةَ وَلَـا حَــــــولَ مَــن أصــدَقُ مِــنـكَ يـا ربَّــنَـا

قَــولَـا يـا مَـن نُــقِـرُّ بِـأَلَـا سـِواهُ مِـن مَـولي يـا مَـن شَــهِـدنــا بِــألَّـا إِلَــهَ إِلَّـا هُــو