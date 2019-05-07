شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة الأولى.. ياسر جلال يصيب صديقه كرم جابر بـ شلل فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث كثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الأولى لمسلسل "لمس أكتاف"، للنجم ياسر جلال، حيث ظهر الفنان فى المشهد الاولى للعمل وهو يلعب مباراة مصارعة بينه وبين صديق عمره "أشرف" الذي يجسده اللاعب كرم جابر، ولكن تنتهي بنهاية صادمة بعد إصابة أشرف بالشلل نتيجة ضربة قوية من صديقه يسقط بسببها أرضًا وتفقده القدرة على تحريك أطرافه.

ويتلقى "أدهم" ياسر جلال مكالمة هاتفية بعد مرور عدة سنوات من "أشرف" كرم جابر، يطلب منه خلال طلب البحث عن ابنه، حتى يسامحه، ما يضطره للموافقة حتى يصلح ما حدث بينهما وبعد معرفة مكانه، يتصل بصديقه ويخبره بالعثور عليه وأنه فى الطريق إليه، إلا أنه بعد وصوله يجد فتاة بصحبته تحاول إفاقته من شرب المخدرات ولكنها تكتشف أنه توفى.

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تمر السنوات ويفاجأ "أدهم" بمكالمة هاتفية من "أشرف" يطلب منه خلالها طلبًا صعبًا، إذا حققه سيسامحه على ما حدث في الماضي، فيوافق "أدهم" على الفور، وتبدأ الأحداث تتسارع وتتباين ردود فعله خلالها، لا سيما بعد ظهور تجار مخدرات وغسيل أموال، إلى أن تحدث المفاجأة الكبرى في النهاية.

مسلسل لمس اكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.