شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من "ابن أصول".. خلاف بين حمادة هلال وأخيه الأكبر ينتهى بطرد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحلقة الأولى من مسلسل "ابن اصول" الذى يذاع على قناة دي أم سى ودي أم سى دراما يظهر حمادة هلال (هشام) ثري للغاية لامتلاكه شركة ألماظ هو ووالدته بالإضافة إلى عدة محلات ذهب، ورغم غناه الفاحش بصحبة والدته (سوزان نجم الدين) إلا أنه يعانى من طمع والده الذي يلعب دوره (أحمد حلاوة) حيث يطلب منه أموالاً دائمًا بسبب حبه للنساء وجريه ورائهن ما تسبب فى انفصاله عن والدة حمادة هلال حينما كان طفلاً وخانها مع الشغالة.

وخلال أحداث العمل ورغم المحبة الشديدة الذى يكنها حمادة هلال لوالدته إلا أنه يعاني من أزمات متكررة بسبب جمالها الذي يجعلها مطلب للعديد من العرسان الذين يرغبون من الزواج منها لجمالها وحسبها نظرًا لأنها من عائلة من ذوي الحسب والنسب فى الشام بالإضافة إلى جمالها الشديد، وخلال الحلقة الأولي من المسلسل تقدم عريسان لها ما تسبب فى خلاف بين حمادة وبينها لغيرته الشديدة عليها.

وأبرز أحداث الحلقة الأولى خلاف حمادة هلال مع أخوه الكبير الذى كشف عما يمتلكه من حقد تجاهه لغناه الكبير حيث رأى أن كل غناه يعود إلى المحل الذى باعه والدهما له، ما كان أهم انطلاقة لـ حمادة هلال (هشام) فى الثروة الذى حققها بصحبة والدته (صولا) ليرد عليه هشام بأنه لولا وقوفه بجانبه لكان مرمي فى الشارع ليحتدم الصراع بينهما ثم يقرر على أثر ذلك طرد أخيه الأكبر من العمل معه.

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كما ظهر هشام (حمادة هلال) متزوج سرًا على مدار سنة من أيتن عامر، وأثناء وجوده معها أغلق تليفونه طويلاً مما تسبب فى أزمة كبيرة بينه وبين والدته (صولا) ليكذب عليها مؤكدًا أن سبب إغلاق الهاتف هو وجوده بجانب صديقه فى المستشفى.

الحلقة الأولى زادت إثارتها إلى حد كبير عند نهايتها بعدما انتهت بوجود شخص ملثم معه فى السيارة كان مختفيًا بها ثم رش فى وجه حمادة مخدر بعدما أكد له أنه سيدفعه الثمن لتنتهي الحلقة عند هذا الأمر.