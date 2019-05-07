شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و 200 مليون دولار إيرادات Avengers: Endgame فى أقل من أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات الجزء الرابع من سلسلة أفلام مارفل Avengers: Endgame إيرادات وصلت إلى 2 مليار و200 مليون دولار فى شباك التذاكر حول العالم.

وانقمست الإيرادات إلى 600 مليون دولار في الولايات المتحدة المريكية، ومليار و600 مليون دولار حول العالم منذ طرحه بداية من يوم 24 ابريل الماضى.

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ودار الجزء الجديد حول حرب " Avengers"، مع " ثانوس" في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ 6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.

ودارت أحداث الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.