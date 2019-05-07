"مشبعناش منك".. نجوم الفن ينعون محسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنانة الراحلة محسنة توفيق، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بمجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق. ونرصد في هذا التقرير أبرز ما قاله نجوم الفن عن وفاة الفنانة الكبيرة.

هالة خليل

نشرت المخرجة هالة خليل، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، تغريدة تنعى فيها الفنانة الراحلة محسنة توفيق، وكتبت: "في الرحيل راحة، ولا يشقى سوى من بقي ليحمل فوق أحمال الحياة، أحزان الفراق وداعًا حنان كمال هاني شكرالله، ومحسنة توفيق".



محمود البزاوي

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ونشر الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تغريدة ينعى فيها الفنانة الراحلة محسنة توفيق، وكتب: "خبر محزن برحيل الأستاذة العظيمة محسنة توفيق، على رأي محسنة توفيق في دور بهية في فيلم العصفور حصوة في عين اللي مايقول لكوا جاتكوا نييييلة، فعلًا جاتنا نيلة، ماشبعناش منك كفاية، ألف وحمة ونور عليكي يا أستاذة".



أشرف زكي

ونشر الفنان أشرف زكي، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، صورة للفنانة الراحلة، وعلق عليها: "البقاء لله الفنانة العظيمة محسنة توفيق".



روجينا

ونشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، صورة للفنانة الراحلة، وعلقت عليها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، الفنانة القديرة محسنة توفيق في ذمة الله، اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".​



