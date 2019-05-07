"ماتت العظيمة".. رانيا يوسف تنعى الفنانة محسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نعت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر"، الفنانة الراحلة محسنة توفيق، التي لاقت ربها صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ80 سنة.

وكتبت رانيا: "إنا لله وإنا اليه راجعون، وفاة الفنانة القديرة والعظيمة محسنة توفيق".

وأعلنت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بمجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

الفنانة محسنة توفيق، من مواليد 29 ديسمبر 1939، ونالت شهرتها بدور "بهية" في فيلم "العصفور" إخراج الراحل يوسف شاهين، وأصبحت رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، لتجسد في نهاية الفيلم بصرختها "لأ، ح نحارب لأ، ح نحارب" رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي الزعيم جمال عبدالناصر عن الحكم.​

