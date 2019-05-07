خاص | تعرف على مكان وموعد تشييع جنازة الفنانة محسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح لـ الخليج 365، إن جنازة الفنانة محسنة توفيق، ستكون غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

وكانت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بمجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلنت وفاة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عامًا.

والفنانة محسنة توفيق، من مواليد 29 ديسمبر 1939، ونالت الفنانة شهرتها بدور "بهية" في فيلم "العصفور" من إخراج يوسف شاهين.

وأصبحت "بهية" رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر، لتجسد في نهاية الفيلم بصرختها "لأ، ح نحارب لأ، ح نحارب".