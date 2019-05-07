وفاة الفنانة محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

توفيت، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، الفنانة محسنة توفيق عن عمر يناهز 79 عامًا.

وقالت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بمجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة الكبيرة محسنة توفيق وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت المخرجة نادية كامل، قد نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنانة محسنة توفيق، وعلقت عليها قائلة: "مع السلامة محسنة راحت لخليل، لك السكينة والسلام"، في إشارة إلى زوجها أحمد خليل الذي توفي عام 2017.