محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع"إنستجرام" رسالة للفنان مصطفى هريدي، الذي شاركه بطولة فيلم عمر وسلمى.
وكتب تامر حسني: "أكيد فاكرين مصطفى هريدي الممثل الكوميدي الجميل اللي كان من أجمل شخصيات فيلم "عمر و سلمى" الحقيقة إنه اكتئب وسافر فجأة بس دلوقتي رجع يمثل و بقوة، حبيبي يا درش نورت مكانك".
مصطفى هريدي، ممثل مصري، من مواليد 8 ديسمبر 1975، وقدم بطولة فيلم "مجنون أميرة" من بطولة إيناس الدغيدي، وشارك في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اكتئابه.. تامر حسني يوجه رسالة لمصطفى هريدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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