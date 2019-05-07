بعد اكتئابه.. تامر حسني يوجه رسالة لمصطفى هريدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع"إنستجرام" رسالة للفنان مصطفى هريدي، الذي شاركه بطولة فيلم عمر وسلمى.

وكتب تامر حسني: "أكيد فاكرين مصطفى هريدي الممثل الكوميدي الجميل اللي كان من أجمل شخصيات فيلم "عمر و سلمى" الحقيقة إنه اكتئب وسافر فجأة بس دلوقتي رجع يمثل و بقوة، حبيبي يا درش نورت مكانك".

مصطفى هريدي، ممثل مصري، من مواليد 8 ديسمبر 1975، وقدم بطولة فيلم "مجنون أميرة" من بطولة إيناس الدغيدي، وشارك في عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية