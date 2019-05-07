بدور البراهيم مهددة بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال سعودي!

استدعت النيابة العامة السعودية، “الفاشينيستا” بدور البراهيم ، وذلك على خلفية ظهورها في مقطع تسويقي لأحد زيوت المساج التابعة لشركة تجميل معروفة ، والذي ترتب عليه إغلاق المحل من قبل هيئة الدواء والغذاء لعدة أيام ، وإحالة الفاشينيستا للجهات الأمنية ، وتم استجواب البراهيم حيال الفعل المشين كما تم وصفه من قبل الجمهور، والذي أثار الرأي العام مؤخرًا، وطالبوا حينها بإنزال أشد العقوبات بحقها ، قائلاً إنه يحمل ”إيحاءات جنسية“.
وأكدت الفاشينيستا أثناء التحقيق على ندمها الشديد ، وأن ما قامت به هي دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج ، لافتة إلى أنها لن تكرر ذلك مستقبلاً ، وقدمت اعتذارها للرأي العام ، اعتبرت النيابة العامة هذا السلوك مخالفًا لنظام منتجات التجميل وتعمّد تضليل المجتمع بقصد نشر معلومات غير حقيقية عن المنتج ، وتصل عقوبة ذلك إلى السجن لمدة تصل لـ 5 سنوات وغرامة مالية تقدّر بـ 5 ملايين ريال سعودي ، ثم نشرت بدور البراهيم مقطع فيديو وهي تبكي وتعتذر للجميع.
يشار إلى أن النيابة حذرت في وقت سابق من السلوكيات المماثلة ، والمخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، أو نظام منتجات التجميل من خلال وسائط توعوية للتحذير من مثل هذه الوقائع.
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