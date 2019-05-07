بالفيديو.. الدكتورة خلود: “كنت وايد أستحي من أذني”

قالت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود إنها كانت تستحي من كشف ”أُذنيها“ ، وكانت تتعمد ترك ”شعرها“ ، يُغطي أذنيها ، لأن الناس كانوا يُطلقون على أذنها بـ“الأذن الوطواطية“ ، وهذا سبّب لها عدم ثقة بنفسها ، وأضافت الدكتورة خلود لمتابعيها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ ، أنها كانت تستحي من رفع شعرها وتظهر بتسريحة معينة ، رغم أنها كانت تتمنى رفعه لاعتماد ”لوكات جديدة ” ، وأشارت الفاشينيستا الكويتيّة، إلى أنها لم يكن لديها ثقة بأذنيها، ولذلك قررت أن تثق بنفسها ، وبأذنها أولًا ، مطالبة من لديه ”أُذن وطواطية“ ، أن يُظهرها ويثق بنفسه، ثم كشفت عن أذنها ، خلال الفيديو ، بعدما كانت تخاف من كشفها.
وكانت الدكتورة خلود ، قد أعلنت عن تحضيرها مفاجأة مميزة لجمهورها في رمضان ، حيث تظهر عبر ”السوشيال ميديا“ بشكل يومي، بزي مختلف، بهدف تبادل الثقافات، وتعرف الجمهور على ثقافة الأزياء في كل دولة. . .
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