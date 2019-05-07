فن ومشاهير

حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعتذرت الفنانة المصرية حلا شيحة عن المشاركة في مسلسل “فلانتينو”، والقيام بدور ابنة الفنان عادل إمام،الذي يقوم ببطولة المسلسل ، والذي كان مقرر عرضه خلال شهر رمضان ولكنه خرج من خريطة مسلسلات الشهر الكريم .

وكشفت حلا شيحة أن سبب رفضها للعمل بالمسلسل جاء لضعف قيمة الاجر الذي تم عرضه عليها مشيرة أنه لا يتناسب مع مكانتها الفنية.
وتشارك حلا شيحة حلا بمسلسل “زلزال” أحد المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان، ويشاركها البطولة محمد رمضان، وماجد المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا