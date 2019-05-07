حلا شيحة ترفض التمثيل مع عادل إمام

اعتذرت الفنانة المصرية حلا شيحة عن المشاركة في مسلسل “فلانتينو”، والقيام بدور ابنة الفنان عادل إمام،الذي يقوم ببطولة المسلسل ، والذي كان مقرر عرضه خلال شهر رمضان ولكنه خرج من خريطة مسلسلات الشهر الكريم .

وكشفت حلا شيحة أن سبب رفضها للعمل بالمسلسل جاء لضعف قيمة الاجر الذي تم عرضه عليها مشيرة أنه لا يتناسب مع مكانتها الفنية.

وتشارك حلا شيحة حلا بمسلسل “زلزال” أحد المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان، ويشاركها البطولة محمد رمضان، وماجد المصري.