بالفيديو: فيفي عبده أول ضحايا رامز جلال في الشلال

وقعت الفنانة المصرية فيفي عبده ضحية مقلب رامز جلال في الشلال على قناة إم بي سي مساء اليوم ، حيث تعرضت لمقلب رامز في أولى حلقات البرنامج الرمضاني ، وفيفي عبده هي ضيفة دائمة على برامج مقالب رامز جلال كل عام في رمضان ، وبالرغم من المشادة التي وقعت بينهما في موسم رامز تحت الأرض إلا أنها عادت للظهور مجدداً بعد أن انطلت عليها الخدعة.

وتتلخص فكرة برنامج رامز جلال هذا العام في تنفيذ مقلب من خلال استضافة فنان أو نجم مشهور لتصوير إعلان ، ويتم التنقل من مكان إلى آخر في سفينة في وسط البحر، ومع الوقت تميل السفينة على الجانبين ثم يبدأ الفريق بالصراخ بصورة ترعب الفنان ، ثم يقوم قبطان السفينة بالوقوف على ضفاف إحدى الجزر التي توجد في البحر، وبعد قضاء معظم الوقت على الجزيرة تبدأ الجزيرة بالغرق مرة أخرى، فتكون الأحداث مشوقة للغاية ، وفي نفس الوقت مرعبة إلا أن يظهر رامز جلال الذي يتخفى في صورة غوريلا.