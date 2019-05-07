نقاد: العاصوف يخطف جمهور الزعيم في رمضان

إنطلقت منافسة قوية بين الفنانين العرب والدراما العربية ، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، ولكن صدم الجمهور المصري والعربي بسبب غياب الزعيم الفنان المصري عادل إمام عن المشاركة في السباق الرمضاني لهذا العام ، ولاسيما أن الجمهور ينتظر مسلسل الفنان المصري عادل إمام كل عام بفارغ الصبر ، كما نشأت عدة تساؤلات حول الفنان الذي سيخطف جمهور الزعيم المصري عادل إمام ، في ظل مشاركة نجله الفنان المصري محمد عادل إمام بمسلسل “هوجان” ، وهنا نضع لكم رأي بعض النقاد المصريين بحسب تصريحاتهم للمصادر.
أكد الناقد الفني المصري طارق الشناوي ، أنه لا يوجد شخص بديل للفنان المصري عادل إمام ، ولا حتى نجله الفنان المصري محمد عادل إمام ، ولكن محمد إمام يقترب من والده في بعض اللازمات الحركية لوالده ، التي يتميز بها الفنان المصري عادل إمام ، أو بمعنى أصح أنه يحاول تقليد تعبيرات وجه والده في بعض الأعمال الفنية ، وتابع الناقد الفني المصري طارق الشناوي، أن الفنان المصري عادل إمام لديه جمهور كبير بالمملكة ؛ بسبب حبهم للأعمال الكوميدية ، ومن المتوقع أن يخطف الفنان ناصر القصبي جمهور الزعيم عادل إمام في المملكة ، والدليل على ذلك أن مسلسل العاصوف الجزء الثاني يتصدر مؤشرات محرك البحث جوجل بمصر الآن.
وأكدت الناقدة المصرية ماجدة خير الله أن الزعيم المصري عادل إمام ، يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بالمملكة ، ومن المتوقع أن يخطف جمهور الزعيم بالمملكة ، الفنان ناصر القصبي ؛ لما بينهما من اشتراك في الكوميديا واللازمات الفنية لتعبيرات الوجه ، ولذالك نتوقع نجاح العاصوف الجزء الثاني في غياب الزعيم المصري عادل إمام.
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