أصالة عن فجر السعيد: لا أحب الرد على المتملقين بالمشاهير

صرحت المطربة السورية أصالة بأنها لم ترى أي فيديو تحدثت فيه الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، بشأن طلبها الجنسية المصرية ، لافتًة إلى أنها سمعت عنه ، وأنه يتم تداوله عبر ”السوشيال ميديا“ ، وأوضحت المطربة السورية ، خلال مقابلة تلفزيونية ، ببرنامج ”عائشة شو“ ، الذي تُقدمه الإعلامية عائشة عثمان ، عبر قناتي ”النهار“ و“القاهرة والناس“، أنها لا تعرف فجر السعيد ، ولا يعني لها التعرف عليها ، ووصفتها أصالة بأنها من الشخصيات التي تُحب أن تتمسح بالمشاهير، منوهًة إلى أنها لا تحترمها على الإطلاق ، لأن ما تفعله وما تقدمه هدّام ، لذلك لا تُحب مشاهدة أعمالها ، وأكدت أصالة أنها تخاف من عدة أشياء منها: ”الفقر والفراق والمرض“، مشددًة على أنها لا تُحب الفراق إطلاقًا.

وتابعت المطربة السورية ، أن المرض أبشع شيء في الحياة ، كاشفًة أنها تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ، وكانت وقتها تخشى من المرض وكانت تشرب الدواء ، وهذا مخالف لطبيعتها لأنها تتناول فيتامين وليس دواء ، واستطردت النجمة السورية أن الفيتامين مع الدواء يساعدها على النوم لأنها تهرب من ارتفاع الحرارة ، لكنها لم تستطع ، منوهًة أنها عانت في طفولتها بسبب ”السخونية“ ، التي أثرت على قدمها اليمنى، مشيرًة إلى أنها تشعر بألم فيها عندما تكون مريضة .