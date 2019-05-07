صرحت المطربة السورية أصالة بأنها لم ترى أي فيديو تحدثت فيه الإعلامية الكويتية فجر السعيد ، بشأن طلبها الجنسية المصرية ، لافتًة إلى أنها سمعت عنه ، وأنه يتم تداوله عبر ”السوشيال ميديا“ ، وأوضحت المطربة السورية ، خلال مقابلة تلفزيونية ، ببرنامج ”عائشة شو“ ، الذي تُقدمه الإعلامية عائشة عثمان ، عبر قناتي ”النهار“ و“القاهرة والناس“، أنها لا تعرف فجر السعيد ، ولا يعني لها التعرف عليها ، ووصفتها أصالة بأنها من الشخصيات التي تُحب أن تتمسح بالمشاهير، منوهًة إلى أنها لا تحترمها على الإطلاق ، لأن ما تفعله وما تقدمه هدّام ، لذلك لا تُحب مشاهدة أعمالها ، وأكدت أصالة أنها تخاف من عدة أشياء منها: ”الفقر والفراق والمرض“، مشددًة على أنها لا تُحب الفراق إطلاقًا.
وتابعت المطربة السورية ، أن المرض أبشع شيء في الحياة ، كاشفًة أنها تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ، وكانت وقتها تخشى من المرض وكانت تشرب الدواء ، وهذا مخالف لطبيعتها لأنها تتناول فيتامين وليس دواء ، واستطردت النجمة السورية أن الفيتامين مع الدواء يساعدها على النوم لأنها تهرب من ارتفاع الحرارة ، لكنها لم تستطع ، منوهًة أنها عانت في طفولتها بسبب ”السخونية“ ، التي أثرت على قدمها اليمنى، مشيرًة إلى أنها تشعر بألم فيها عندما تكون مريضة .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة عن فجر السعيد: لا أحب الرد على المتملقين بالمشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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