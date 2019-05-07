وفاة الفنانة محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 عامًا



توفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية حادة منذ

ولم تعلن أسرة الفنانة عن موعد تشييع الجنازة والعزاء حتى الآن.

تعرضها لأزمة صحية حادة منذ3 أيام نقلت على إثرها للمستشفى.ولم تعلن أسرة الفنانة عن موعد تشييع الجنازة والعزاء حتى الآن.

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