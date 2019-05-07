تعرضها لأزمة صحية حادة منذ
توفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد
3 أيام نقلت على إثرها للمستشفى.
ولم تعلن أسرة الفنانة عن موعد تشييع الجنازة والعزاء حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنانة محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.