فيديو.. ياسمين عبدالعزيز تخلع رداء الكوميديا في "لأخر نفس "

بدأت أولى حلقات مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, وفتحي عبد الوهاب, أحمد صلاح حسني, وأحمد العوضي, باستشهاد فتحي عبد الوهاب "حازم" ظابط الشرطه زوج "سلمى" وهي ياسمين عبد العزيز, في ظروف غامضة.



تدور أحداث المسلسل حول مقتل ظابط شرطه في ظروف غامضه,

وتماسك زوجته من اجل عائلتها وأطفالها, وتتوالى الأحداث باكتشاف زوجته بعض الغموض في حياة زوجها ظابط الشرطه المفصول عن العمل منذ فترة, وتسعى زوجته لاكتشاف حقيقة ما هو خفي في حياة زوجها.

وتنتهي الحلقة الأولى من مسلسل "لأخر نفس" باكتشاف "سلمى" العديد من الأسرار التي كان يخفيها "حازم" عنها, حيث اكتشفت انه مالك لغرفه لمدة سنه في احدى الفنادق الكبرى في القاهرة, وعند زيارتها لغرفته بهذا الفندق وجدت صندوق مغلق به بعض البطاقات متعددة الأسماء والبيانات لزوجها الشهيد "حازم", فقامت بعد ذلك بزيارة قبره وفوجئت باختفاء جثة زوجها ظابط الشرطه "حازم".