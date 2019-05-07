شاهد.. الحلقة الأولى من "هوجان" تكشف مهارة محمد إمام القتالية

بدأت أولى حلقات مسلسل "هوجان" للفنان محمد امام صلاح عبد الله, كريم محمود عبد العزيز, محمد اسامه, بظهور "هوجان" وهو محمد اما أحد أبطال الموالد الشهبية المصرية, وقد ظهر "هوجان" بشجاعه قتاليه حين انقذ اطفال تم خطفهم من المولد.



تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي وأكشن, حيث يجسد "هوجان" شخصية الشاب الذي لديه

مهارات قتالية, ومنها "النوم على المسامير", ومساعدة الناس دون اي مقابل, حيث قرر "محمد امام" باستخدام عقله وقوته معاً في مساعده كل من يحتاج المساعدة, اما عن الجانب الكوميدي, ظهور"كريم محمود عبد العزيز"و اسمه"لطفي", ومحمد اسامه, وهو "حورس" اثناء سرقه صيدليهوبعد اكتشاف السرقه ينهال عليهم أصحاب المكان بالضرب المبرح.

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تنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هوجان" بقيام "بهلول" وهي الشخصية التي يجسدها "صلاح عبد الله" بالابلاغ عن "هوجان" في أحد أقسام الشرطه, بانه فاقد الأهليه, وليس لديه هويه شخصية, واتهامه ايضاً بقتل شخص يدعى سليمان الورداني, وبعد البحث عن "هوجان" وجد اثناء اشتباكه مع عائلة"الوردانية"...هل تمكنت الشرطه من القبض على "هوجان"؟, هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة .