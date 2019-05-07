كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يفتح النار على دراما رمضان ويُحذر المنتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن رصد لجنة الدراما مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي تم عرضها خلال اليومين الماضيين، منذ بدء مارثوان الأعمال المعروضة في شهر رمضان بالقنوات.

وقال المجلس في بيان له، إن المخالفات تنوعت ما بين إيحاءات جنسية وألفاظ متدنية ولغة حوار سوقية.

وحذر المجلس في بيانه، المنتجين، من الاستمرار في هذا النسق، مشددًا على ضرورة معالجة المخالفات السابق رصدها؛ وذلك للحيلولة دون توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة وحتى وقف بث العمل.

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وأكد المجلس حرصه على حرية الإبداع، مع الالتزام بالقيم المصرية، لافتًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن جائزة لأفضل مسلسل حرص على القيم والتقاليد المصرية، ولم يخالف الأكواد والمعايير المهنية.

كما شدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه، وهو ما تنص عليه المعايير التي سبق وأعلنها المجلس، وأرسلها لكافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للالتزام بها.

وكان المجلس قد تلقى خطابًا من الدكتور خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات، يطلب تدخل المجلس لضبط المشهد الإعلامي، خاصة بعدما لوحظ عرض عدد من الأعمال دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة.‎