كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تفاهته.. محمد أنور "إرهابي" في "كلبش3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحقلة الاولى من مسلسل "كلبش"، الجزء الثالث، بطولة الفنان امير كرارة، الاحداث المثيرة.

حيث حيث ظهر الفنان أحمد عبدالعزيز، في الدقائق الاولى من احدا المسلسل، وهو يحقق من الفنان محمد أنور، والذي يجسد شخصية :منصور" سائق ميكروباص، وتم القبض عليهن بصحبة ثلاث ارهابين عن طريق الغلط.

وفي نفس السياق، اعتزر احمد عبدالعزيز، لمنصور سائق الميكروباص، بعد التاكد من من صحه كلامه، وان لا علاقه له بالثلاث ارهابين.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.