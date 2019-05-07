بداية ساخنة لمحمد إمام في «هوجان».. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل هوجان، داخل أحد الموالد الشعبية، حيث يظهر “بهلول”، صلاح عبد الله، والذي يقدم فتى يمتلك قوة خارقة وهو “هوجان”، محمد إمام، كما تتواجد “وردة”، وتجسدها ميرنا نور الدين، والتى تغنى بالمولد وترقد على الأرض ليخرج هوجان وهو شاب مفتول العضلات يشد سيارة قبل السير فوق جسدها ويحصل صلاح عبد الله على الأموال من المتواجدين.

ويظهر هوجان، بعد ذلك بقوته الخارقة بأكل الزجاج والمسامير وينام عليها وتظهر شهامته عندما يجد سيدة تشتكى من اختفاء ابنها ليترك عمله ويذهب معها للبحث عن الطفل المفقود ويعثر عليه لدى شخص معروف بخطفه للأطفال ويدخل فى شجار مع عدد من الرجال ويضربهم بقوته الكبيرة ويعيد الابن لوالدته كما يحرر طفلين معه ويظهر كشخص ريفى شهم بسيط ليس لديه أى ثقافة.

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بهلول يضرب هوجان بسبب تركه المولد وذهابه من السيدة للبحث معها عن ابنها ويظل يبكى فى المولد ويأمره بهلول بترك المولد هو ووردة بسبب المعلم سليمان الذى جاء للمولد ويريد قتله لسرقته أمواله، ويتدخل هوجان بعد رفع السلاح على بهلول ويضرب المعلم ضربه واحده يلقيه بعيدًا ويقتله ويهرب مع بهلول ووردة.

وتشهد الأحداث خروج “لطفى الحراق”، من السجن بعدما كان غير محبوب من المسجونين ويستقبله حورس” - أوس أوس - ويعود إلى منزله حيث توجه والدته عارفه عبد الرسول التى لا تدرى أنه كان فى السجن لأنه كذب عليها وأوهمها أنه سافر إلى لبيبا للعمل هناك، ويذهب لطفى وحورس إلى صيدلية لسرقتها وأعطاء الأموال إلى والدته على أنه أحضرها من ليبيا.

وتتوالى الأحداث وتطلب وردة من بهلول ترك هوجان ويترك سراحه ويعطى له أمواله ولكنه يضربها، ويأتى المعلم رمضان شقيق سليمان الذى قتله هوجان ويعثر على ورده التى تدله على مكان بهلول، وتطلب من هوجان الهروب معها لأنه تحبه وتريد الزواج منه وتؤكد له أنها تعرف مكان أموال بهلول، ليذهب بهلول ويبلغ عن هوجان للشرطة لأنه ساقط قيد ويمتلك قوة خارقة وقتل المعلم سليمان.