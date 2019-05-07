أنغام تطلق«30 يوم فرحة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمطرب المصرية أنغام أغنية جديدة تحمل عنوان “30 يوم فرحة”، بمناسبة حلول شهررمضان، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع ” يوتيوب”، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان “حالة خاصة جدًا”، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتالى: “حالة خاصة جدًا”، و”هتقول لربنا إيه”، و”حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “مطمنة”، و”ياريتك فاهمني”، و”بقول نسياك”، و”نزوة”، و”بتوصفنى بتكسفنى”، و”هدنة”، و”أساميك”، و”ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.

وعلى جانب أخر ، تعرضت الفنانة المصرية أنغام، لهجوم حاد من الفنانة أصالة، بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

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وتجاهل الأخير هجوم أصالة، على زوجته، ونشر صورة له برفقة أنغام، والفنانة غادة عبدالرازق، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وقال في تعليقه عليه: “مسلسل حدوتة مرة موسيقى تصويرية أحمد إبراهيم والتتر بصوت أنغام وتوزيعي مبروك غادة عبدالرازق”.

وكانت أنغام تزوجت أحمد إبراهيم منذ شهور، ولكن هذه الزيجة تعرضت لإنتقادات كثيرة بسبب فارق السن بينهما بالإضافة إلى كونه رجل متزوج ولديه طفلين.