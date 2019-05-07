الفنانة ريم زينو تعود إلى "الدراما السورية" بـ 4 أعمال جديدة

تعود الفنانة السورية ريم زينو بقوة إلى الدراما السورية من خلال أربعة مسلسلات تتوزع بين إنتاجات المؤسسة العامة والإنتاج الخاص، إضافة إلى عمل مسرحي يبدأ عرضه مطلع أيار المقبل.

وفي تصريحات صحافية ، كشفت زينو عن مشاركاتها الجديدة فقالت إنها ستؤدي دور بطولة في مسلسل غفوة القلوب والذي تؤدي فيه دور سوسن، حيث تقع جريمة قتل فتُتهم بها سوسن ظلمًا وبهتانًا، إلى أن يظهر شخص فجأة ويمتلك تسجيلات تساعد على تبرئتها.

كما تؤدي ريم دور هناء في مسلسل مقامات العشق، والذي يروي سيرة الشيخ الصوفي محي الدين بن عربي الذي سيعرض على قناة أبو ظبي.

وعن حضورها في العمل تقول إنها فتاة في العشرين من العمر تقع في حب الإمام الصوفي بعد أدائها رقصات صوفية مع زميل لها اسمه عمر، فيأتي بها الإمام إلى بيته وتعيش فيه وتبقى على حلم أن يتزوجها وهو في الستين من العمر، ويصل الأمر بها أن تؤلف كتابا عن مقولاته. كما تظهر ريم في مسلسل "كونتاكت" مع حسام الرنتيسي، وفي مسلسل "ضيوف على الحب" مع فهد ميري.

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وعبّرت ريم عن عدم خوفها من العودة بأربعة أعمال، مشيرة إلى أن أدوارها لا تشبه بعضها، لافتة إلى أن سوسن في غفوة القلوب بعيدة تمامًا عن هناء في مقامات العشق. وقالت: "التكرار أو التشابه غير موجود.. لكن حتى لو وجد، فهو ليس بأيدينا كممثلين".

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