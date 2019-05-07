شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تصدر تصريحًا بإقامة حفل جنيفر لوبيز فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين، إن الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين أصدر تصريحًا بحفل النجمة العالمية جينفر لوبيز وأنهى جميع تراخيص الحفل الذى سيقام في الساحل الشمالي في أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن نُشر خبر يفيد بإقامة النجمة جينفير لوبيز حفلا في مصر بالساحل الشمالي يوم 9 أغسطس المقبل، وهو الخبر الذي استقبله محبو النجمة العالمية بفرح شديد خاصة أنها نجمة كبيرة ولها جمهور عريض في مصر والوطن العربي والعالم أجمع.

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يذكر أنه وقت انتشار الخبر لم تكن الجهة المنظمة قد حصلت علي التصريح وهو ما تم نشره علي موقع ”الخليج 365” وعلى أثره حذفت الشركة المنظمة إعلان الحفل من على صفحتها.