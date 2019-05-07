فن ومشاهير

نقابة الموسيقيين تصدر تصريحًا بإقامة حفل جنيفر لوبيز فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين، إن الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين أصدر تصريحًا بحفل النجمة العالمية جينفر لوبيز وأنهى جميع تراخيص الحفل الذى سيقام في الساحل الشمالي في أغسطس المقبل.

 

ويأتي ذلك بعد أن نُشر خبر يفيد بإقامة النجمة جينفير لوبيز حفلا في مصر بالساحل الشمالي يوم 9 أغسطس المقبل، وهو الخبر الذي استقبله محبو النجمة العالمية بفرح شديد خاصة أنها نجمة كبيرة ولها جمهور عريض في مصر والوطن العربي والعالم أجمع.

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يذكر أنه وقت انتشار الخبر لم تكن الجهة المنظمة قد حصلت علي التصريح وهو ما تم نشره علي موقع ”الخليج 365” وعلى أثره حذفت الشركة المنظمة إعلان الحفل من على صفحتها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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