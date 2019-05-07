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شكرا لقرائتكم خبر عن "Hors norms" يختتم فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار القائمين على مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 علي فيلم " Hors norms " من إخراج وتأليف أوليفييه ناكاش وإريك توليدانو ليكون فيلم ختام الفعاليات يوم 25 مايو المقبل .
تدور أحداث العمل حول اثنين من المدربين الذين يقومون بارشاد الاطفال و المراهقين المصابين بالتوحد ، و شارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من أبرزهم فانسون كاسيل و رضا كاتب .
يذكر أن فيلم افتتاح فعاليات المهرجان هو فيلم الرعب " The Dead Don’t Die " و يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، كذلك سيكون العرض الأول عالميا للعمل، فيلم " The Dead Do Not Die "من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم .
فيلم الختام
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