شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يظهر بالجلباب الصعيدى فى أحداث الحلقة الأولى من "بركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان عمرو سعد من خلال أولى حلقات مسلسل "بركة" بشخصية بركة مرتديًا الجلباب الصعيدى وجمعت بينه وبين الفنان رامى غيط عدد من المشاهد الكوميدية وظهور الفنانة هنادى مهنا التى تجمع بينها وبين بركة قصة حب ضمن أحداث العمل الذى يعرض حصريا على قناة cbc .

ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، الذى يُتوقع أن يكون نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة. لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم. من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبد الله.