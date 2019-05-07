شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يبدأ "قمر هادى" بحفل تنكرى يشعل الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الأولى من أحداث مسلسل "قمر هادى"، للنجم هانى سلامة، باستعراض الشخصيات الرئيسية للمسلسل، حيث تواجد "هادى"، ويجسده بطل الحلقات هاني سلامة فى حفل تنكرى ومعه زوجته داليا مصطفى، والتى تبادلت معه خلال الحفل العديد من الإفيهات، حتى تصاعدت الأحداث.

وكشفت الحلقة أيضًا عن شخصية هانى سلامة وهو رجل أعمال يدعى "هادى أبو المكارم، وأظهرت الحلقة حمزة العيلى ابن عم هانى سلامة، بالإضافة إلى هادى الجيار الذى يجسد شخصية عم هانى سلامة، والذى يتاجر فى السيارات، فضلاً عن رشدى الشامى الذى يعمل مع هانى سلامة فى معرض السيارات .

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ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذى يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويًا فى مسلسلى "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجى، بطولة هانى سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزى ومحسن محيى الدين ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلى وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور.